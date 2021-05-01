Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı
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Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığına ait atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığına ait atış eğitimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da bulunan Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında 'L-70 ve Oerlikon Kurs Sonu Eğitim Atışları' icra edildi." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, eğitim gören askerlerin havanlarla yaptıkları atışlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı
Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı
Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı
Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim atışları yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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