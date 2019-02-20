İstanbul'da Hava Trafiğine Sis Engeli

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar İstanbul'a yakın havalimanlarına yönlendirildi. THY'nin Atatürk Havalimanı varışlı 4, Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 7 uçağı ve diğer firmalara ait uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan planlanan Erzurum, Samsun ve Diyarbakır uçuşları ve THY'nin Hatay, Sivas, Adana, Trabzon, Şanlıurfa ve Antalya seferleriyle dış hatlarda Düsseldorf, Barselona, Viyana seferleri karşılıklı iptal edildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada yoğun sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki iniş kalkış kapasitesinde düşüş yaşandığını belirtti.

Bu sebeple seferlerde gecikmeler yaşandığını dile getiren Ekşi, "Tüm ekiplerimiz aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Başka havalimanlarına yönlendirilen uçakların, sisin etkisini azaltmasıyla yeniden Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yönlendirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA