İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
29.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:16
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 17.35 Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş ve 18.05 Sarıyer-İstinye-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA