İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal
Haberler » Güncel » İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal - Haber

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

29.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:16
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin hesabından yapılan açıklamada, 17.35 Kınalıada-Burgazada-Heybeliada-Büyükada, 18.00 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş ve 18.05 Sarıyer-İstinye-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et