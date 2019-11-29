İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
29.11.2019 07:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:50
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.
Kaynak: AA