İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

29.11.2019 07:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 07:50
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi

'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karaköy-Kabataş-Bostancı, Kadıköy-Sarıyer ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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