İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM
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İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un 39 ilçesinde 2021 yılının 24'üncü 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde 2021 yılının 24'üncü 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde 19.00'da başlayan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde ehliyetsiz otomobil kullanan bir kişiye cezai işlem uygulanırken, kullandığı otomobil çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM
İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM
İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM
İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM
İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ 1-TAKSİM - Haberler
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