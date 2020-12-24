İstanbul'da hava destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı
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İstanbul'da hava destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması yapıldı

24.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:51
İstanbul'da hava destekli

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Helikopter destekli uygulamada narkotik köpeği "Kanıt" da arama yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 13.00'ten itibaren il genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada en işlek caddelere uygulama noktaları kuruldu. Uygulama yapan polis ekipleri şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde kontrollerini gerçekleştirdi.

Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Narkotik köpekleri de araçlar üzerinde uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Asayiş veya trafik yönünden kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu/İHA)

İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı
İstanbul'da hava destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:56:49. #1.14#
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