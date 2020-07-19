İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ YEDİTEPE HUZUR DENETLEMESİ-1 (KADIKÖY)
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İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ YEDİTEPE HUZUR DENETLEMESİ-1 (KADIKÖY)

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ YEDİTEPE HUZUR DENETLEMESİ İstanbul genelinde çok sayıda noktada yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ YEDİTEPE HUZUR DENETLEMESİ-1 (KADIKÖY)
19.07.2020 02:15 | Son Güncelleme: 19.07.2020 02:19

İSTANBUL'DA HAVA DESTEKLİ YEDİTEPE HUZUR DENETLEMESİ
İstanbul genelinde çok sayıda noktada yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı.
Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekimleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken araçlarda bulunanlar ise genel bil taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi. Durdurulan araçlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre emniyeti aldı. Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da durdurulan araçlar kontrol edildi.
Denetimlerde aracı durdurulan bir kişi, "?Çok güzel yapıyorlar, aslında halk için iyidir" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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