İstanbul'da Hava Destekli Uyuşturucu Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında özel tim yardımıyla belirlenen aderslere girildi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerine arama yapılırken, aramalara özel eğitimli köpekler de katıldı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Oğuzcan Yazar / İHA)