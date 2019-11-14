14.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:14

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul'da hava destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ile trafik polisleri, drone ile yapılan denetimlerde hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Ispartakule civarında durdurdu.

Ekipler, ceza tutanaklarını tebliğ ettikleri sürücüleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan ve kurallara aykırı şerit değiştiren sürücülere ceza yazıldı.

Kaynak: AA