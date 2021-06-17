İstanbul'da hastanelerden kanser ilacı çalınmasıyla ilgili yakalanan şüpheli, serbest bırakıldı

İstanbul'da, hastanelerden çalınan 598 kutu kanser ilacının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da, hastanelerden çalınan 598 kutu kanser ilacının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün hastanelerden çaldıkları kanser ilaçlarını Afrika ülkelerinde yüksek fiyata satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kadıköy'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, farklı hastanelerden çalındığı belirlenen ve kutuların üzerinde kanser tedavisi gören bazı hastaların isimlerinin yazılı olduğu 598 iğne ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir