İstanbul'da Hastanede Panik: Hastalar Tahliye Edildi

Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında hastalar tahliye edildi. Saat 23.00 sıralarında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda bulunan ameliyathane kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında yoğun duman oluşurken, yoğun duman nedeniyle yatan hastalar ve yakınları yangın merdiveninden tahliye edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla ise acil durumda olan hastalar başka hastanelere sevk edildi. Genç ve yaşlı çok sayıda hasta ve yakınına ise ekipler müdahalede bulundu. Olay sırasında acil serviste olan bir hasta yakını, "İçeride 2-3 tane yatan çocuk hasta vardı. Herkesi dışarı çıkardılar" dedi. İçeride olan bir diğer vatandaş ise, "Biz odadaydık. Yangın çıkınca bir anda dışarı çıkardılar" diye konuştu.

(Ufuk Kıvık - Selim Bayraktar/İHA)