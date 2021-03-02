İstanbul'da hangi kısıtlamalar kalktı? İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Salgınla mücadelede 'Yerinde Karar' dönemi bugün gerçekleşen Kabine toplantısında ele alındı. Buna göre; risk haritasında turuncu kategoride yer alan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri bir süre daha devam edecek. Peki, İstanbul'da hangi kısıtlamalar kalktı? İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı?

Salgınla mücadelede 'Yerinde Karar' dönemi bugün gerçekleşen Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda başlıyor. Buna göre; risk haritasında turuncu kategoride yer alan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günleri bir süre daha devam edecek. Peki, İstanbul'da hangi kısıtlamalar kalktı? İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DA HANGİ KISITLAMALAR KALKTI?

Paylaşılan haritada yüksek ve çok yüksek riskli iller kapsamında toplamda 39 şehir yer aldı. Buna göre toplantıda alınan kararla İstanbul, İzmir, Antalya ve Kocaeli gibi illerin yer aldığı 39 kentte sokağa çıkma kısıtlamaları pazar günü devam edecek. Yüksek riskli grupta yer alan İstanbul'da, restoran, kafe, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek. Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler ise sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini devam ettirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği normalleşmeye yönelik kararları, Kabine Toplantısı sonrası tek tek açıkladı. Buna göre Kabine'de, akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının tüm illerde bir süre daha devam edeceği kararı alındı.

HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR KALKTI?

İllerin koronavirüs değerlendirme kriterlerine göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak gruplandırıldığı harita ile sokağa çıkma kısıtlamalarının kalktığı ve devam ettiği iller paylaşıldı. Haritada herkesin merak ettiği hafta sonu yasağı mavi ve sarı listede yer alan iller için kalktı. Buna göre, Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Sivas başta olmak üzere 42 ilde artık hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

TÜRKİYE RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

İşte kalkan kısıtlamalar;

• Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arası kısıtlama sürecek.

• Türkiye genelindeki ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

• Düşük ve orta riskli illerde diğer kademelerde de eğitime başlanacak. Yüksek ve çok riskli illerde sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

• Çok yüksek riskli iller dışında kafe ve restoranlar faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürecek.

• Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek.

• 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız ile ilgili düzenleme düşük ve orta illerimizde kaldırıldı.

• Halı saha ve havuz gibi yerler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdürecek.