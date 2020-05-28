İstanbul'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mu?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mu?

Koronavirüs tedbirleri edeniyle Cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Normalleşme dönemine girilesiyle Cuma namazlarının kılınmasına kısmen izin verildi. Peki, İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mu? İstanbul'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacak?

İstanbul'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mu?
28.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:55

İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada 29 Mayıs Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler açıklandı. Peki, İstanbul'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mu?

İSTANBUL'DA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kentte cuma namazı kılınacak camileri açıkadı. İşte o camiler:

Süleymaniye,

Sultanahmet,

Yeni Camii (Eminönü),

Ortaköy Camii

Çamlıca Camii

HANGİ CAMİLERDE NAMAZ KILINACAK

Namaz kılınacak camiler öğrenmek için TIKLAYINIZ

"İLİMİZDE CAMİ VE MESCİTLERİN İBADETE AÇILMASI" BASIN AÇIKLAMASI (2020-47)

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, Bilim Kurulunun önerileri, ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve Cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabileceğine ilişkin karar alınmıştır.

Bu kapsamda cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır.Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

Öncelik cami bahçesi/avlusu,açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.

Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak;mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.

Namaz kılınacak alanların azami kapasiteleri, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde uygun yerlere asılacak ve kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında cemaate uygun bir şekilde duyurulacaktır.

Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir.

Camilerin kapalı alanları Cuma vaktinde kapalı tutulacaktır.

Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır.

Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil Cuma Heyeti oluşturulacaktır.

Heyetin görevleri:

Cemaatin belirtilen şartlar dâhilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır.

29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır.

İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır.

## 12609673##

İlgili Haberler

Kureyş suresi anlamı ve meali. Kureyş suresi Arapça okunuşuyla Kureyş suresi dinle
Kureyş suresi anlamı ve meali. Kureyş suresi Arapça okunuşuyla Kureyş suresi dinle
Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
Kehf suresi meali ve Kehf suresi tefsiri nedir? Kehf suresi oku, Kehf suresi dinle!
Kehf suresi meali ve Kehf suresi tefsiri nedir? Kehf suresi oku, Kehf suresi dinle!
Tebbet suresi anlamı, Tebbet suresi tefsiri ve Tebbet suresi fazileti nedir? Tebbet suresi dinle
Tebbet suresi anlamı, Tebbet suresi tefsiri ve Tebbet suresi fazileti nedir? Tebbet suresi dinle
Nebe suresi anlamı ve Nebe suresi meali nedir? Nebe suresi oku, Nebe suresi dinle!
Nebe suresi anlamı ve Nebe suresi meali nedir? Nebe suresi oku, Nebe suresi dinle!
Asr suresi ve anlamı nedir? Asr suresi tefsiri ve Asr suresi fazileti nedir? Asr suresi dinle!
Asr suresi ve anlamı nedir? Asr suresi tefsiri ve Asr suresi fazileti nedir? Asr suresi dinle!
Vakıa suresi okunuşu nasıldır? Vakıa suresi Arapça okunuşu nasıldır? Vakia suresi dinle
Vakıa suresi okunuşu nasıldır? Vakıa suresi Arapça okunuşu nasıldır? Vakia suresi dinle
Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!
Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!
Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!
Namaz sureleri nelerdir ve namaz sureleri sırası nedir? Namazda okunan sureler hangileridir, namaz sureleri dinle!
Felak suresi anlamı ve Felak suresi okunuşu nedir? Felak Nas suresi nasıl okunur?
Felak suresi anlamı ve Felak suresi okunuşu nedir? Felak Nas suresi nasıl okunur?
Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!
Kunut duaları Arapça okunuşu nedir? Kunut duaları dinle ve Kunut duaları ezberle!
Amenerrasulü Arapça okunuşu ve Amenerrasulü Türkçe okunuşu nasıldır? Amenerrasulü dinle!
Amenerrasulü Arapça okunuşu ve Amenerrasulü Türkçe okunuşu nasıldır? Amenerrasulü dinle!
Esmaül hüsna nedir? Esmaül hüsna Türkçesi nedir? Esma ul husna dinle!
Esmaül hüsna nedir? Esmaül hüsna Türkçesi nedir? Esma ul husna dinle!
Yusuf suresi meali ve Yusuf suresi tefsiri nedir? Yusuf suresi oku Yusuf suresi dinle!
Yusuf suresi meali ve Yusuf suresi tefsiri nedir? Yusuf suresi oku Yusuf suresi dinle!
Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?
Kafirun suresi anlamı nedir? Kafirun suresi tefsiri ve Kafirun suresi Arapça okunuşu nedir?
Nazar duası Arapça okunuşu nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle!
Nazar duası Arapça okunuşu nasıldır? Nazar duaları oku, Nazar duası dinle!
Kevser suresi anlamı nedir? Kevser suresi okunuşu ve Kevser suresi tefsiri
Kevser suresi anlamı nedir? Kevser suresi okunuşu ve Kevser suresi tefsiri
Maun suresi anlamı ve Maun suresi tefsiri nedir? Maun suresi meali ve Maun suresinin okunuşu
Maun suresi anlamı ve Maun suresi tefsiri nedir? Maun suresi meali ve Maun suresinin okunuşu
Namaz nasıl kılınır? Öğle Namazı, Akşam Namazı, İkindi Namazı, Yatsı namazı, Sabah namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Namazlar nasıl kılınır?
Namaz nasıl kılınır? Öğle Namazı, Akşam Namazı, İkindi Namazı, Yatsı namazı, Sabah namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? Namazlar nasıl kılınır?
Alak suresi meali nedir? Alak suresi tesiri ve Alak suresi anlamı nedir? Alak suresi dinle
Alak suresi meali nedir? Alak suresi tesiri ve Alak suresi anlamı nedir? Alak suresi dinle
Kadir suresi okunuşu nasıldır? Kadir süresi anlamı nedir?
Kadir suresi okunuşu nasıldır? Kadir süresi anlamı nedir?
İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresinin anlamı ve İhlas suresi okunuşu
İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresinin anlamı ve İhlas suresi okunuşu
Tebareke suresi Arapça okunuşu nasıldır? Tebareke suresi oku, Tebareke suresi dinle ve Tebareke suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Mülk suresi meali
Tebareke suresi Arapça okunuşu nasıldır? Tebareke suresi oku, Tebareke suresi dinle ve Tebareke suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Mülk suresi meali
Haşr suresi okunuşu nasıldır? Haşr suresi son 3 ayeti ve Haşr suresi fazileti nedir?
Haşr suresi okunuşu nasıldır? Haşr suresi son 3 ayeti ve Haşr suresi fazileti nedir?
Bakara suresi okunuşu nasıldır? Bakara suresini dinle, Bakara suresi oku, Bakara suresi dinle!
Bakara suresi okunuşu nasıldır? Bakara suresini dinle, Bakara suresi oku, Bakara suresi dinle!
İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı
İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı
Meryem suresi meali ve Meryem suresi faziletleri nelerdir? Meryem suresi oku, dinle!
Meryem suresi meali ve Meryem suresi faziletleri nelerdir? Meryem suresi oku, dinle!
Yasin Suresi okunuşu nasıl? Yasin Suresi Türkçesi, Yasin oku ve Yasin Suresi dinle
Yasin Suresi okunuşu nasıl? Yasin Suresi Türkçesi, Yasin oku ve Yasin Suresi dinle
Fetih suresi nedir? Fetih suresi oku Fetih suresinin Arapça okunuşu ve anlamı
Fetih suresi nedir? Fetih suresi oku Fetih suresinin Arapça okunuşu ve anlamı
Nas suresi okunuşu nasıldır? Nas suresi Arapça okunuşu Nas suresi ve anlamı
Nas suresi okunuşu nasıldır? Nas suresi Arapça okunuşu Nas suresi ve anlamı
Fil suresi anlamı nedir Fil suresinin okunuşu nasıldır?
Fil suresi anlamı nedir Fil suresinin okunuşu nasıldır?
Duha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşu
Duha suresi fazileti nedir? Duha suresi dinle! Duha suresi Arapça ve Duha suresi Türkçe okunuşu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini tüfekle bacaklarından vurdu
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Kuruluş Osman'da ölümden kurtarılan Alişar'ın sahnesi izleyenleri ekrana kilitledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Naci Bostancı Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ezgi Mola İrem Derici Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Kadın Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İstanbul'da hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İstanbul'da Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu mu? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 12:55:14. #1.14#
title