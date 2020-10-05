İstanbul'da halk otobüsünde tokatlı ve tükürüklü maske kavgası kamerada
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İstanbul'da halk otobüsünde tokatlı ve tükürüklü maske kavgası kamerada

05.10.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:08

İstanbul Kağıthane'de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Sanayi Benzilik otobüs durağı yakınlarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı. Yolculuk devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın, maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

TOKATLI VE TÜKÜRÜKLÜ KAVGA KAMERADA

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da halk otobüsünde tokatlı ve tükürüklü maske kavgası kamerada
İstanbul'da halk otobüsünde tokatlı ve tükürüklü maske kavgası kamerada
İstanbul'da halk otobüsünde tokatlı ve tükürüklü maske kavgası kamerada
İstanbul'da halk otobüsünde tokatlı ve tükürüklü maske kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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