İstanbul'da halk ekmek ve fırınlarda zam

İBB Halk Ekmek büfelerinde 1.25 liradan satışa sunulan 250 gram normal ekmek, bugünden itibaren 2 TL'den satılmaya başlandı. Vatandaşların bir kısmı zammı normal karşılarken bir kısmı ise fazla olduğunu belirtti. Nazifa Özer, "Ben günde 2 ekmek alıyorum ama günde 10 ekmek alan da var. Belki onlar için sıkıntı olabilir. Fırınlarda ekmek 3 TL, ben 2 TL kar etmek için halk ekmek alıyorum"diye konuştu. Ahmet Güntepe ise, "Zam fazla geldi. Fırın ekmeği 3,5 TL diye alamıyorduk bu da 2 TL oldu. Ama zam yapmaya mecbur kaldılar"dedi.

"MÜŞTERİLER BİZE TEPKİ GÖSTERİYOR"

"BAZI YERLERDE 3.5 LİRA EKMEK"

Demir, "Dolayısıyla ekmek şu an 3 lira ama bizim bu bölgede 3 lira. Bazı yerlerde 3.5 lira ekmek. 3 lira bile kurtarmıyor bizi ki Halk Ekmek bile 1.25 liradan satıyordu daha fazla dayanamadı 2 liraya çıkardı fiyatları. Biz bu sürecin önümüzdeki sene de bu şekilde devam edeceğinden endişeliyiz" ifadesini kulllandı.