İstanbul'da halk ekmek büfesine zarar veren şüpheli tutuklandı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde halk ekmek büfesine zarar veren şüpheli tutuklandı.

Telsiz Mahallesi 314 Sokak'taki halk ekmek büfesine dün taş atarak zarar veren C.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirilen C.S'nin, savcılıkça ifadesi alındı.

İfadesinde, büfeye zarar verdiğini söyleyen şüpheli, "Söz konusu halk ekmek büfesi şeytanın yeridir. Bu nedenle oraya taş attığım doğrudur. Beni bu hususta yönlendiren kimse yoktur. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekliyle kabul ediyorum." dedi.

Şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda ise "Kafama esti attım, şeytana uydum, küfür ettim. 'Burayı kapat, fırıncılar boşuna mı çalışacak.' dedim. Pişman değilim, gurur duyuyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim." beyanında bulundu.

Şüphelinin avukatı da müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, gözlem altına alınması gerektiğini belirterek, tutuklanmamasını istedi.

Hakimlik, C.S'nin "kamu malına zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.