İstanbul'da halk ekmeğe yüzde 60 zam

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 1.25'ten satılan halk ekmeğin Cuma gününden itibaren yüzde 60 zamlı olarak 2 TL'den satılacağı açıklandı.

İstanbul'da 1.25'ten satılan 250 gram halk ekmeğin 11 Şubat Cuma gününden itibaren yüzde 60 zam eklenerek 2 TL'den satılacağı açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gram Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız."

(İHA)

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