İstanbul'da haklarında kayıp ilanı olan iki çocuk Edirne'de boş sokaklarda gezerken bulundu

Edirne'de kısıtlamaya rağmen sokaklarda gezen iki çocuk hakkında İstanbul'da kayıp ihbarı olduğu belirlendi.

Edirne'de kısıtlamaya rağmen sokaklarda gezen iki çocuk hakkında İstanbul'da kayıp ihbarı olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, asayiş ekipleri çarşıda gezen yaşları 10 ile 14 olan çocukları görünce, konuyu araştırdı.

Uygur Türkü oldukları ve İstanbul'da haklarında kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen çocuklar, Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran