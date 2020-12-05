İstanbul'da haklarında kayıp ilanı olan iki çocuk Edirne'de boş sokaklarda gezerken bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da haklarında kayıp ilanı olan iki çocuk Edirne'de boş sokaklarda gezerken bulundu

05.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:32
İstanbul'da haklarında kayıp ilanı olan iki çocuk Edirne'de boş sokaklarda gezerken bulundu

Edirne'de kısıtlamaya rağmen sokaklarda gezen iki çocuk hakkında İstanbul'da kayıp ihbarı olduğu belirlendi.

Edirne'de kısıtlamaya rağmen sokaklarda gezen iki çocuk hakkında İstanbul'da kayıp ihbarı olduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, asayiş ekipleri çarşıda gezen yaşları 10 ile 14 olan çocukları görünce, konuyu araştırdı.

Uygur Türkü oldukları ve İstanbul'da haklarında kayıp ihbarı yapıldığı öğrenilen çocuklar, Edirne Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Devriye gezen polis ekipleri, iki farklı sokakta 3 yaralı buldu
Son dakika haberi | Devriye gezen polis ekipleri, iki farklı sokakta 3 yaralı buldu
Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj atmış
Boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına "Hakkınızı helal edin" yazılı mesaj atmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Muhsin Fahrizade
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Samatta Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Rusya Aralık Kasımpaşa Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da haklarında kayıp ilanı olan iki çocuk Edirne'de boş sokaklarda gezerken bulundu - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:39:00. #1.15#
title