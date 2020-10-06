İstanbul'da haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı
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İstanbul'da haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı

06.10.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:22
İstanbul'da haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı

İstanbul'da sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde önceden defalarca kez polis tarafından işlem yapılan 4 değnekçi gözaltına alındı.

İstanbul'da sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde önceden defalarca kez polis tarafından işlem yapılan 4 değnekçi gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, değnekçilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, park edilen araç sürücülerinden ücret talep eden kişileri tespit etti. Denetimlerde Bakırköy'de Zeynelabidin P., Hikmet G., Beyoğlu'nda ise Erdi Ö. ve Fikret A. gözaltına alındı. Yakalanan korsan otoparkçılara "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem yapıldı. Gözaltına alınan kişilere ekipler tarafından geçmiş tarihlerde çok kez işlem yapıldığı öğrenildi. Şüpheliler adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.

 


- İstanbul
İstanbul'da haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı
İstanbul'da haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı
İstanbul'da haklarında defalarca işlem yapılan 4 değnekçi yine gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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