Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan hükümlü gözaltına alındı.

Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan hükümlü gözaltına alındı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 1999 yılında karıştığı iki ayrı yağma olayı nedeniyle 2000 yılında girdiği cezaevinde 15 yıl kaldıktan sonra tahliye edilen ve cezaevine girmeden önceki yıllarda karıştığı birden fazla "kasten öldürme" suçundan dolayı hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen Ayhan A.'nın (40) yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 yıldır firari olduğu belirlenen Ayhan A'nın yakınlarını takip altına alan ekipler, önceki gün Kadıköy'de düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayhan A. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkında 82 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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