İstanbul'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İstanbul'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul'da, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos 2016'da, Üsküdar'daki bir kafede tartıştığı Kenan Alkan'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 5 yıldır aranan Uğur Ekşi (26) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Ekşi'yi önceki gün akşam saatlerinde Kadıköy'de yakaladı.

Beş ayrı suçtan kaydı bulunan Ekşi'nin, hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye götürülen hükümlünün, oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
SADİ KADDAFİ ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Diego Max Meyer Şenol Güneş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:48:33. #1.14#

title