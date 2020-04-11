İstanbul'da haftasonu metro seferleri yapılmayacak
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da 11-12 Nisan tarihlerinde metro seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.
11.04.2020 00:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:58
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında İstanbul'da 11-12 Nisan tarihlerinde metro seferlerinin yapılmayacağı öğrenildi.
İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilan edilen sokağa çıkma yasağından dolayı 11-12 Nisan tarihlerinde hatlarımızda sefer yapılmayacaktır. 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle seferlerimiz normal tarifeye uygun devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA