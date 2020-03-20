İstanbul'da haftasonları 7/24 ulaşım uygulaması geçici olarak durduruldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve cumartesi akşamları uygulanan 7/24 ulaşım hizmeti bugünden itibaren geçici olarak ara verildi.
20.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:37
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve cumartesi akşamları uygulanan 7/24 ulaşım hizmeti bugünden itibaren geçici olarak ara verildi.
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Kaynak: Dunya.com