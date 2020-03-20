İstanbul'da haftasonları 7/24 ulaşım uygulaması geçici olarak durduruldu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve cumartesi akşamları uygulanan 7/24 ulaşım hizmeti bugünden itibaren geçici olarak ara verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve cumartesi akşamları uygulanan 7/24 ulaşım hizmeti bugünden itibaren geçici olarak ara verildi. Kaynak: Dunya.com