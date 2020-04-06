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İstanbul, Güncel

İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımada 'maske' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü.

06.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:17
İSTANBUL'DA HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TOPLU TAŞIMA
Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu taşımada  'maske' takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul'da vatandaşların kurala uyduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti. Maskesi bulunmayan vatandaşlara da metrobüs duraklarının girişlerinde güvenlik görevlileri tarafından maske verildi. Görevliler vatandaşlara maskesiz yolculuk edemeyeceğini de belirterek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

HERKESİN KURALA UYDUĞUNU GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ

Altunizade Metrobüs Durağını kullanan bir vatandaş," Böyle bir karar alınması iyi oldu. Herkesin bu kurala uyduğunu gördüm. İnşallah en kısa zamanda bu günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: --------------------Darülaceze - Perpa Metrobüs Durağından detay-Maske takan vatandaşlar-Görevli tarafından maske verilmesi-Altunizade Metro ve Metrobüs Durağından detay-Avcılar Metrobüs Durağından detay-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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