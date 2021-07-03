İstanbul'da hafta sonunun ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da hafta sonunun ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da hafta sonunun ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İstanbul'da hafta sonunun ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından İstanbul'da hafta sonunun ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda, havanın da kapalı olmasıyla İstanbullular güne sakin başlarken öğleden sonra kentteki hareketlilik arttı.

Sabah saatlerinde az sayıda vatandaşın sahil kesimlerinde vakit geçirdiği, buralardaki kahvaltı mekanlarında oturduğu görülerken, öğlene doğru insan hareketliliği oluştu.

Sahil kesimlerinde aileleriyle piknik yapanlar, bisiklete binenler ve evcil hayvanlarını gezdirenler gözlenirken, kentte en fazla olta balıkçılığının yapıldığı Galata Köprüsü'nün de her yaşta amatör balıkçıyla dolu olduğu görüldü.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki sahillerin ise sakin olduğu gözlendi.

Trafik yoğunluğu yüzde 53 ölçüldü

Kentte Anadolu ve Avrupa yakalarında TEM otoyolu ve D-100 kara yolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, D-100 kara yolunda Bakırköy'den Zincirlikuyu'ya kadar trafik bazı yerlerde akıcı, bazı yerlerde de yoğun ilerliyor.

Bahçelievler-Avcılar istikametinde de trafik yoğunlaşırken, TEM otoyolunda da Gaziosmanpaşa'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik ağır ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 14.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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