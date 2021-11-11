İstanbul'da hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da hafta sonu sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

İstanbul'da sıcaklığın yarından itibaren mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sıcaklığın yarından itibaren mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayacağı öngörülüyor.

Sıcaklığın hafta sonu mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi ve salı günleri kuzey kesimlerde sağanağın etkili olacağı, bölge genelinde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un tarihini değiştirecek kazı, Arkeoloji Müzesi Müdürü'nü bile şaşırttı: Hiç beklenen bir durum değildi

İstanbul'un tarihini değiştirecek kazı, Arkeoloji Müzesi Müdürü'nü bile şaşırttı: Hiç beklenen bir durum değildi

 Meteoroloji'den 22 il için önemli uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'den 22 il için önemli uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title