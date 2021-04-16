İstanbul'da hafta sonu Kovid-19 denetimleri devam edecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahada olacaklarını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahada olacaklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18.805 polis ve 2.357 jandarma ile sahadayız." bilgisini verdi.

Yerlikaya, ayrıca sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini mülki idare amirleriyle değerlendirdiklerini aktardı.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğrafa da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük