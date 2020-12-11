Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)

11.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:24
Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.

İstanbul DHA- KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında  hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat  16.15  sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı.


Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu
Sokağa çıkma kısıtlamasına 1 saat kala İstanbul'da trafik ve metrobüs yoğunluğu
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'ler çıktı
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına 2 saat kala trafik yoğunluğu yüzde 81'ler çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Yıldız Tilbe Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1) - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:24:07. #1.14#
title