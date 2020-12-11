Son Dakika | İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu (1)
11.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:24
Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.
İstanbul DHA- KORONAVİRÜS salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.15 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı