(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
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(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

18.12.2020 17:46 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:51
(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Serdar ALTINTEPE-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHAİstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğu dakikalar geçtikçe etkisini arttırıyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Ersan SAN-Serdar ALTINTEPE-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğu dakikalar geçtikçe etkisini arttırıyor. Saat 21.00'da başlayacak olan kesintisiz 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması öncesi evlerine ulaşmak için yola çıkan sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 69'a ulaştı. Çağlayan D-100 Karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda, trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, Haliç Köprüsü yönünde de birikmeler başladı. Birçok noktada trafikte benzer görüntüler oluştu.

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)
(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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