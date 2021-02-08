İstanbul'da hafta, kısıtlama sonrası hareketli başladı
08.02.2021 07:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:43
Araç trafiği Vatandaşların işe gitmesi İSTANBUL - İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.
Araç trafiği
Vatandaşların işe gitmesi İSTANBUL - İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın