İstanbul'da hafta, kısıtlama sonrası hareketli başladı
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İstanbul'da hafta, kısıtlama sonrası hareketli başladı

08.02.2021 07:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 07:43

Araç trafiği Vatandaşların işe gitmesi İSTANBUL - İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.

Araç trafiği

Vatandaşların işe gitmesi İSTANBUL - İstanbullular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı.

İstanbul'da hafta, kısıtlama sonrası hareketli başladı
İstanbul'da hafta, kısıtlama sonrası hareketli başladı
İstanbul'da hafta, kısıtlama sonrası hareketli başladı
İstanbul'da hafta, kısıtlama sonrası hareketli başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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