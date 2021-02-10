İstanbul'da hafriyat kamyonu denetimi

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik dün yapılan kontrollerde 1045 araçtan 61'ine 77 bin 611 lira ceza kesildi.

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik dün yapılan kontrollerde 1045 araçtan 61'ine 77 bin 611 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Avrupa ve Anadolu yakalarında kurduğu kontrol noktalarında hafriyat kamyonları üzerinde denetim yaptı.

Kent genelinde 1045 hafriyat kamyonu sürücüsünden 61'ine tonaj aşımı, emniyet kemeri takmamak, branda takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve kırmızı ışık ihlali gibi Karayolları Trafik Kanunu'nun bazı maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 77 bin 611 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 3 hafriyat kamyonu ise trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar