İstanbul'da hafriyat kamyonu dehşeti

Tarabya'da park halinde olduğu esnada bir anda freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak işyerine daldı.

Tarabya'da park halinde olduğu esnada bir anda freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak işyerine daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken, vatandaşlar ise ölümden döndü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Şalcıkır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde çalışma yapmak için 34 LR 3083 plakalı hafriyat kamyonunu park eden Rasim Varol (51) araçtan indi. O esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon bariyerleri aştıktan sonra bir işyerinin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu işyerinin duvarı yıkılırken, vatandaşlar ise ölümden döndü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ile Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede polis ekipleri olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Kazayı gören vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İncelemelerin ardından kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı