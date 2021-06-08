İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
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İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim Fazla tonajlı ve sahte ehliyetli hafriyat kamyonu sürücüsü denetime takıldı Sivil Trafik Polisleri tarafından Arnavutköy ve Başakşehir'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim

Fazla tonajlı ve sahte ehliyetli hafriyat kamyonu sürücüsü denetime takıldı

İSTANBUL - Sivil Trafik Polisleri tarafından Arnavutköy ve Başakşehir'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapıldı. Arnavutköy'de bulunan uygulama noktasına giren yabancı uyruklu hafriyat kamyonu sürücüsü hem gereğinden fazla yüklü hem de sahte ehliyetli çıkınca cezadan kurtulamadı.

İstanbul Emniyetine bağlı Sivil Trafik Polisleri İl'in çeşitli bölgelerinde hafriyat kamyonları ve sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Arnavutköy'de yapılan denetimler esnasında uygulama noktasında durdurulan yabancı uyruklu bir hafriyat kamyonu şoförü polislere önce normal tonajlı olduğunu söyledi daha sonrasında ise sahte ehliyetle kandırmaya çalıştı. Ekipler hafriyat kamyonunu önce tartıya sokarak fazla tonajını tespit etti daha sonrasında ise ehliyetin sahte olduğu tespit edildi. Hafriyat kamyonu polis otoparkına çekildi sürücüsü ve hafriyat şirketine ise cezai işlem uygulandı.

Muayenesi olmayan kamyonlarda otoparka çekildi

Denetimler esnasında muayenesini geciktirmiş olan veya yaptırmamış olan sürücülere ise hem cezai işlem uygulandı hem de araçları çekilerek polis otoparkına götürüldü.

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim
İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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