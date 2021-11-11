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İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hadımköy İstanbul Caddesi, Hadımköy Haraççı Yolu ve Eski Edirne Asfaltı'nda oluşturdukları uygulama noktalarında, hafriyat kamyonlarını durdurdu.

Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi. Tonajı fazla olan, evraklarında eksiklik bulunan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda denetlenen 108 araçtan 40'ının sürücüsüne tonaj aşımı, emniyet kemeri takmamak, branda takmamak, seyir halinde cep telefonu kullanmak, sürücü belgesiz ve sigortasız araç kullanmaktan toplam 17 bin 82 lira para cezası kesildi.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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