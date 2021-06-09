İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince Eski Edirne Asfaltı Habipler yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında, hafriyat kamyonları denetlendi.

Bu kapsamda tonajları belirtilmemiş veya riskli görülen araçlar tonaj ölçüm noktasına götürüldü. Tonajı fazla olan, belgeleri eksiklik olup kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin gün boyu belirli noktalarda devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş