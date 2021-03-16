İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi
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İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

16.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:53
İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ile ilçe trafik büro amirliği ekiplerince Kemerburgaz Selanik Bulvarı'nda oluşturulan denetim noktasında hafriyat kamyonları durduruldu.

Ekipler, denetimde tonajları belirtilmemiş araçları ölçüm için Karayolları Bölge Müdürlüğü Hasdal Denetim İstasyonu'na götürdü. Tonajı fazla olan, belgeleri eksiklik olup kurallara uymayan hafriyat kamyonu sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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