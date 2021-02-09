İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi
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İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

09.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:20
İstanbul'da hafriyat kamyonları denetlendi

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

İstanbul'da hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy ve Pendik'te hafriyat kamyonlarına yönelik tonaj başta olmak üzere genel denetim gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında durdurulan kamyonların evrakları kontrol edildi. Tonajı fazla olan, evraklarında eksiklik olup kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy'de denetimler sırasında kamyonuyla polisten kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede durdurularak kontrol noktasına getirildi.

Araçta gerekli kontrol ve tonaj denetimi yapan ekiplerin, uygulamalarını gün boyunca sürdürecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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