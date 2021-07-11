İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 29 talebe, törenle icazetlerini aldı
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İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 29 talebe, törenle icazetlerini aldı

İstanbul'da hafızlık eğitimini tamamlayan 29 talebe, törenle icazetlerini aldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı'nın düzenlediği hafızlık eğitimini tamamlayan 29 talebe, icazet belgesi aldı.

Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı'nın düzenlediği hafızlık eğitimini tamamlayan 29 talebe, icazet belgesi aldı.

Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafızlık eğitimini bitiren 13-15 yaş arası 29 talebe için Fatih Camisinde icazet merasimi düzenlendi.

Programda hafız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okudu.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, hafız olan talebelerin hayatları boyunca Kur'an-ı Kerimi en iyi şekilde öğrenip başkalarına öğretebilecek bir diriliğe sahip olmalarını temenni etti.

Türkiye'de hafızlık eğitiminde yeni bir anlayışın olduğunu belirten Kurtulmuş, "Hem İslami ilimleri çok iyi bilen hem de Kur'an ile çok iyi şekilde ahlaklanmış, aynı zamanda dünyayı çok iyi bilen insanlar oluyorlar. Dolayısıyla bu 29 evladımızdan beklentimiz, inşallah okullarını en güzel şekilde bitirecekler, hayatları boyunca hafızlıklarını çok diri tutacaklar. Aynı zamanda hangi mesleği seçerlerse seçsinler o mesleklerinde de birer yıldız olacaklar. Dünyada hangi gelişmeyi keşfederlerse keşfetsinler Kur'an onların ışığı olacak diye temenni ediyorum." diye konuştu.

Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mehmet Akif Hut da yaptığı konuşmada bu yıl yedincisi gerçekleştirilen icazet merasiminde 29 talebeyi hafız olarak mezun ettiklerini söyledi.

Hut, hafız olmanın kolay olmadığını dile getirerek, "Bu sene bu zoru başararak mükemmel hafızlarımızdan olup mezunlar listesine isimlerini yazdıran 29 gencimizi tebrik ediyorum. Kıymetli hafızlarımıza büyük emekler vererek, bir mücevher ustası titizliğinde işlercesine eğiten hocalarımıza da tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve hafızlara icazet belgeleriyle çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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