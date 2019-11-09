İstanbul'da güven huzur-6 denetimleri

09.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:45

Türkiye geneli "Türkiye Güven Huzur-6" asayiş denetimleri kapsamında İstanbul'da denetim yapıldı.

"Türkiye Güven Huzur-6" denetimleri kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalarda denetimler yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimler, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 17.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği asayiş denetimlerinde şüpheli araçlar durdurularak, didik didik arandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Arama noktalarından birisi de Ümraniye Balkan Caddesi oldu. Buradaki, denetimlerde durdurulan bir otomobilin sürücüsünde 108 promil alkol çıktı. Hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki denetime katılan narkotik köpeği bazı araçlarda arama yaptı. Cadde üzerinde durdurulan bazı araçların sürücüleri ve yolcuların üst araması yapılıp, GBT kontrolünden geçirildi.

Kaynak: DHA