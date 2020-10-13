İstanbul'da "gürültü" cinayeti davası

Büyükçekmece'de gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda, evinden av tüfeğiyle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Büyükçekmece'de gürültü yapıldığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucunda, evinden av tüfeğiyle ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şaban Eksil, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Müşteki Eray Takniş, maktul Ahmetcan Avşar'ın babası Kadir Avşar, annesi Yasemin Avşar ve kız kardeşi Nur Sema Avşar ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Şaban Eksil, olay günü rahatsız olduğunu, gece 3-4 gibi yüksek sesli müzik duyunca dışarıdakilere gitmelerini söylediğini belirterek, "Onlar da 'Sana mı soracağız.' dediler. 'Ailemle yaşıyorum, gidin.' dedim. İçlerinden biri tuvaletini yaptı. Zorla aşağıya çağırdılar. Korkutmak için bir iki el ateş ettim. Bir, iki el daha ateş ettim. Kesinlikle onların üzerine ateş etmedim. Üzerlerine ateş etsem 150 bilye var, hepsi üzerlerine gelirdi. Vurmak istesem mesafe 10 metreydi. Salon balkonunun altındaydılar." ifadelerini kullandı.

Ateş ederken hedef gözetmediğini, olayın gerçekleştiği yerin karanlık olduğunu ileri süren Eksil, olay yerinin bulunduğu alana vakit geçirmek için gelenlerden rahatsızlık duyduklarını, polise ve belediyeye de ilettiklerini anlattı.

Duruşmada söz verilen müşteki Eray Takniş de olay günü arkadaşları Ahmetcan Avşar ve Erkan Durmuş'la manzarası olduğu için söz konusu bölgeye gittiklerini, arabada oturup, cep telefonundan müzik dinlediklerini söyledi.

Takniş, gürültü yapmadıklarını, aracın camlarının kapalı olduğunu belirterek, "Maktul Ahmetcan Avşar tuvaletini yapmak için arabadan indi. O dışarıdayken gürültü duyduk. Erkan Durmuş indikten sonra 2 el silah sesi duydum. Ben de arabadan indim. Erkan bana binayı göstererek, 'Yukarıdan küfrediyor.' dedi. Ben duymadım. Hemen sonrasında binadan üzerimize doğru ateş edildi. Arabayı çalıştırdım. Ahmetcan vurulduğunu söyledi. Peşimizden de ateş edildi. Yolda polisleri gördüm, durumu anlattım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Maktul Ahmetcan Avşar'ın ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Şubat'ta Büyükçekmece'deki boş bir alanda maktul Ahmetcan Avşar ile müştekiler Erkan Durmuş ve Eray Takniş'in oturdukları, 50 metre mesafede ikameti bulunan sanık Şaban Eksil ile aralarında ses konusunda tartışma yaşandığı, sanığın tartışmanın üzerine müştekilerin ve maktulun bulunduğu alana doğru 5 el ateş ettiği belirtiliyor.

Av tüfeğine ait 5 iri saçmayla yaralanan Avşar'ın hayatını kaybettiği anlatılan iddianamede, sanık Şaban Eksil'in "kasten öldürme" ve 2 kez "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından müebbet ile 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş