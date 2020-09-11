İSTANBUL'DA GÜNLÜK YOLCU SAYISI 3 MİLYON 700 BİNİ GEÇTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DA GÜNLÜK YOLCU SAYISI 3 MİLYON 700 BİNİ GEÇTİ

Yolcuların yüzde 48,1'i otobüsü, yüzde 27,9'u metro-tramvayı, yüzde 12,5'i Metrobüs'ü, yüzde 7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü denizyolunu tercih etti.

11.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.09.2020 12:50

Yolcuların yüzde 48,1'i otobüsü, yüzde 27,9'u metro-tramvayı, yüzde 12,5'i Metrobüs'ü, yüzde 7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü denizyolunu tercih etti.

İSTANBUL,(DHA)- İstanbul'da, Ağustos ayı sonu itibariyle, toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı. Günlük yolculuk, 3 milyon 700 bini geçti. Yolcuların yüzde 48,1'i otobüsü, yüzde 27,9'u metro-tramvayı, yüzde 12,5'i Metrobüs'ü, yüzde 7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü denizyolunu tercih etti. Hafta içi saatlik geçen araç sayısı ortalama bin 627; trafik yoğunluk indeksi 24 oldu. Yaka geçişinin en yoğun olduğu saatler 17.00 ve 18.00 olurken, en fazla araç geçişi 28 Ağustos Cuma günü gerçekleşti. Güzergahlardaki hafta içi günlük ortalama hız, aylık yüzde 1,5 arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul ulaşımında yaşanan gelişmeleri, Ağustos 2020 İstanbul Ulaşım Bülteninde değerlendirdi. Yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı İstanbul'da toplu taşımada aylık olarak, Temmuz'da yüzde 28, Ağustos'ta yüzde 5,7 oranında artış oldu. En fazla otobüs kullanıldı Yolcuların yüzde 48,1'i lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 27,9'u metro-tramvayı, yüzde 12,5'i Metrobüs'ü, yüzde 7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü denizyolunu tercih etti. Hafta içi saatlik geçen araç sayısı ortalama bin 627 oldu. Temmuz ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı ortalama bin 642 iken, Ağustos'ta bin 627 oldu. Araç hareketliliği en fazla 15.00 - 18.00 saatleri arasında, trafikte en fazla yoğunluk hafta içi 15.00-17.00, hafta sonu 15.00-18.00 saatleri arasında yaşanırken yaka geçişleri, en yoğun 17.00-18.00, en az 03.00-04.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Trafik yoğunluğu indeksi 24 Trafik yoğunluğu indeksi Mayıs ayında sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 13 olarak ölçülmüştü. Sokağa çıkma yasağının esnetildiği Haziran ayında yüzde 135 artarak 30'a yükseldi. Temmuz ve Ağustos aylarında ise 24 olarak kaydedildi. En yoğun yaka geçişi 28 Ağustos Cuma günü yaşandı. İki yaka arasında en yoğun geçiş, 24-28 Ağustos haftasında gerçekleşti; en yoğun gün ise 741 bin 234 araçla 28 Ağustos Cuma oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 53,8'ini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde 33,3'ünü FSM Köprüsü, yüzde 7,5'ini YSS Köprüsü ve yüzde 5,4'ünü Avrasya Tüneli geçişleri oluşturdu. Hafta içi günlük ortalama hız yüzde 1,5 arttı. Hafta içi günlerde hız ortalaması 61,8 kmsaat olarak hesaplandı. Hafta içi zirve saat ortalamalarında aylık yüzde iki artış gözlemlendi. Trafik endeksi en yüksek 28 Ağustos saat 18.00'da, 43 kmsaat olarak ölçüldü. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazırlanan hız ve süre etütleri, ana güzergahlarda bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

İSTANBUL'DA GÜNLÜK YOLCU SAYISI 3 MİLYON 700 BİNİ GEÇTİ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Muharrem İnce Mesut Barzani Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Meryem Uzerli Ozan Çolakoğlu
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Mustafa Cengiz Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İsa Özer Merve Mercan Otilia Bruma Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA GÜNLÜK YOLCU SAYISI 3 MİLYON 700 BİNİ GEÇTİ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 12:50:07. #1.14#
title