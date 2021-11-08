İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu - Haberler
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İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Genel

İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu Yoğun sis havadan görüntülendi İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu

Yoğun sis havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde Maltepe'de oluşan sis yoğunluğu sonrası adalar ve denizlerin kaybolduğu o anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan sis sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam ediyor. Şehri etkisi altına alan sis yoğunluğuyla birlikte Adalar ve deniz adeta kayboldu. Maltepe'de öğle saatlerinde güneşinde ortaya çıkmasıyla birlikte kartpostallık görüntüleri beraberinde getirdi.

Öte yandan sisin güneşle dansı havadan görüntülendi.

İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu

İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu

İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu

İstanbul'da güneşin sisle dansı: Adalar ve deniz kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri
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