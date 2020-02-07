İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar
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İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti.

07.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:40
İstanbul'da güneşin keyfini çıkardılar

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti. Kar yağışı bekleyen İstanbullular güneşli havayla karşılaştı. Vatandaşlar Öğle saatlerinde çıkan güneşin keyfini çıkarttı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektirdi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA
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