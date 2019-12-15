İSTANBUL'DA GÜNEŞİN DOĞUŞUYLA BİRLİKTE GELEN RENK CÜMBÜŞÜ
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İSTANBUL'DA GÜNEŞİN DOĞUŞUYLA BİRLİKTE GELEN RENK CÜMBÜŞÜ

İSTANBUL'da gün doğumuyla kartpostallık görüntüler oluştu.

15.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:59
İSTANBUL'DA GÜNEŞİN DOĞUŞUYLA BİRLİKTE GELEN RENK CÜMBÜŞÜ

'da  gün doğumuyla kartpostallık görüntüler oluştu. Zeytinburnu sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene dödü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gün doğumunda yapanlar da bu eşsiz manzarayı doyasıya yaşadı.

Görüntü dökümü:

--------------------Gün doğumunun kartpostallık görüntüsü-Bazı vatandaşların spor yapması-Kedileri besleyen vatandaştan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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