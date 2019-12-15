İSTANBUL'DA GÜNEŞİN DOĞUŞUYLA BİRLİKTE GELEN RENK CÜMBÜŞÜ

15.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:59

İSTANBUL'da gün doğumuyla kartpostallık görüntüler oluştu. Zeytinburnu sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene dödü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Gün doğumunda spor yapanlar da bu eşsiz manzarayı doyasıya yaşadı.

Görüntü dökümü:

--------------------Gün doğumunun kartpostallık görüntüsü-Bazı vatandaşların spor yapması-Kedileri besleyen vatandaştan görüntü

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul