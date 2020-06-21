İSTANBUL'DA GÜNEŞ TUTULMASI
Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi.
21.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:18
Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi. Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1,5 saat sürdü.
Görüntü dökümü:-------------
-Tutulma sırasında İstanbul'da çekilen görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA