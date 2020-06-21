İSTANBUL'DA GÜNEŞ TUTULMASI Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi.

Güneş tutulması, İstanbul'dan da izlenebildi. Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi. Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1,5 saat sürdü.

Görüntü dökümü:

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-Tutulma sırasında İstanbul'da çekilen görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA