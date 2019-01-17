İstanbul'da Gündoğumu Görsel Şölen Sundu

İstanbul'da gündoğumu kartpostallık manzaralar oluşturdu. Tarihi yapıların ardından yüzünü gösteren güneşin İstanbul'u aydınlatması kameralara yansıdı.

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur ve bulutlu hava, bu sabah yerini güneşe bıraktı. Gün doğumu, sahip olduğu İstanbul manzarasıyla ünlü olan Eminönü'nden görüntülendi. Topkapı Sarayının üzerinden semaya çıkan güneş görsel şölen sundu. Minarelerin ardından doğan güneşle oluşan manzara İstanbul'un güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gökyüzünün kızıla boyandığı anlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İskeleden vapura binecek olan vatandaşların bu anları fotoğraflaması da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA