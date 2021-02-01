İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
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İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

01.02.2021 08:38 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:45
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

İSTANBUL'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti.

İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. Bakırköy sahilinde güneşin yüzünü gösterdiği anda ortaya çıkan kızıllıkla gün doğumu görsel şölene döndü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise gün doğumunun keyfini çıkararak fotoğraf çektirdi. 


İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı
İstanbul'da gün doğumu gökyüzünü kızıla boyadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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