İSTANBUL'DA GÜN BATIMINDA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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İSTANBUL'DA GÜN BATIMINDA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHAİstanbul'da gökyüzünde gün boyunca görülen bulutlar, gün batımında güneşle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da gökyüzünde gün boyunca görülen bulutlar, gün batımında güneşle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşturdu. Gün içinde yaşanan yağışların ardından gökkuşağı da belirdi. Görsel şölen havadan görüntülendi.

Gün boyunca bulutlu ve parçalı bulutlu havanın etkili olduğu İstanbul'da gün batımında güneş ışıkları bulutları sarı ve kızıl tonlarına adeta boyadı. Ortaya çıkan renk cümbüşü ise görsel bir şölene sahne oldu. Görsel şölen havadan görüntülendi.

Bu arada, gün içinde yaşanan yağışların ardından gökkuşağı da belirdi.

İSTANBUL'DA GÜN BATIMINDA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'DA GÜN BATIMINDA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'DA GÜN BATIMINDA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'DA GÜN BATIMINDA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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