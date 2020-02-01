İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu
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İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi.

01.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:11
İstanbul'da gün batımı kartpostallık görüntü oluşturdu

'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı.


İstanbul'da dün akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşkına çevirdi. 'nda kaydedilen ve benzerine az rastlanan görüntüde güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu gökyüzü kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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