İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi
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İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi

İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da, yurda kaçak yollarla sokulan piyasa değeri 6 milyon 300 bin lirayı bulan 7 bin 827 adet kol saati ele geçirildi.

İstanbul'da, yurda kaçak yollarla sokulan piyasa değeri 6 milyon 300 bin lirayı bulan 7 bin 827 adet kol saati ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir depoda yurda kaçak olarak sokulan gümrük kaçağı kol saatlerinin bulunduğu istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine geniş çaplı inceleme başlatan Kaçakçılık Polisi, dün Bağcılar ilçesinde bir araç ve bir depoya baskın düzenledi. Operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 300 bin tutarında 7 bin 827 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Baskında aracı kullanan sürücü ile birlikte 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki sorgu işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi
İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi
İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi
İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da gümrük kaçağı binlerce saat ele geçirildi - Haberler
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